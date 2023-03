La Hongrie reporte à nouveau le vote sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan

La Hongrie est le dernier pays de l'Otan, en dehors de la Turquie, à ne pas avoir encore ratifié l'adhésion des deux pays nordiques. Le Premier ministre Viktor Orban, tout en se prononçant à plusieurs reprises en faveur de l'adoption des protocoles, a reporté à plusieurs reprises les débats et le vote sur les documents sous divers prétextes. Il reproche notamment aux responsables politiques et aux médias suédois et finlandais de critiquer, selon lui injustement, la Hongrie pour ses lacunes en matière d'État de droit et de corruption.

L'opposition de gauche et libérale souhaite également voter en faveur de la ratification. Au cours de la première semaine de mars, le Parlement a achevé le débat sur les documents. Le vote final était prévu pour la semaine du 21 mars.