La justice espagnole maintient son refus d'amnistier Carles Puigdemont

Le juge Pablo Llarena "a rejeté les recours déposés" par M. Puigdemont et deux ex-responsables catalans également visés par ce délit, mais aussi celui du parquet, qui avait fait appel de sa décision rendue le 1er juillet, indique le tribunal dans une décision consultée par l'AFP.

M. Llarena estime en effet que les arguments du ministère public et des trois leaders indépendantistes "manquent de fondement", et maintient avoir pleinement appliqué la loi d'amnistie, ajoute dans un communiqué la plus haute instance judiciaire du pays.