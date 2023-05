La justice européenne annule l'autorisation d'un vaste plan de sauvetage de Lufthansa

"La Commission a commis plusieurs erreurs" dont celle de considérer que Lufthansa "était dans l'incapacité de se financer sur les marchés" pour combler ses besoins, affirme le Tribunal dans un communiqué. Elle a également omis "d'exiger un mécanisme incitant Lufthansa à racheter la participation de l'Allemagne le plus vite possible", a nié "l'existence d'un pouvoir de marché significatif de Lufthansa dans certains aéroports" et a accepté "certains engagements ne garantissant pas la préservation d'une concurrence effective sur le marché", selon la décision du tribunal.

L'Allemagne avait notifié à la Commission européenne une aide individuelle sous la forme d'une recapitalisation d'un montant de 6 milliards d'euros à la compagnie aérienne Deutsche Lufthansa AG, le 12 juin 2020. L'objectif poursuivi était d'assurer la survie de la compagnie en temps de pandémie de covid-19. La Commission avait qualifié la mesure de compatible avec le marché intérieur.