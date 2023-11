La lutte contre le réchauffement climatique est insuffisamment efficace, selon une étude

Les efforts visant à limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 degré par rapport à la période préindustrielle sont loin d'être suffisants en termes de rapidité et d'ampleur. Une nouvelle étude, intitulée "State of Climate Action", a calculé que, de tous les secteurs, seules les ventes de voitures électriques progressent au rythme souhaité. L'étude est une initiative du World Resources Institutes (WRI), du NewClimate Institute, de Climate Analytics et du Bezos Earth Fund, le fonds pour le climat et la nature du PDG d'Amazon, Jeff Bezos.

L'étude a traduit concrètement l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré, comme convenu dans l'accord de Paris sur le climat de 2015, en chiffres cibles pour différents secteurs. Le bilan est triste, déclare Sophie Boehm du WRI, auteure principale de l'étude. "Malgré des décennies de mise en garde et d'avertissements, nos responsables politiques n'ont pas réussi, loin s'en faut, à prendre des mesures climatiques suffisamment rapides et importantes." Sur les 42 indicateurs examinés, seules les ventes de voitures électriques sont en passe d'atteindre les objectifs fixés pour 2030.

Par exemple, la part de l'énergie solaire et éolienne a augmenté en moyenne de 14% par an ces dernières années. Mais en réalité, une moyenne de 24% est nécessaire pour atteindre les objectifs d'ici à 2030. Selon le rapport, les combustibles fossiles doivent également être éliminés sept fois plus rapidement. Or, les subventions publiques en faveur du pétrole, du gaz et du charbon ont presque doublé entre 2020 et 2021.