La police belge arrête des faussaires internationaux: le montant du préjudice est colossal

Picasso, Van Gogh, Banksy, Warhol sont autant d'artistes dont les œuvres ont été copiées par une bande de faussaires agissant dans plusieurs pays.

Les malfrats agissaient en Belgique, en France et en Espagne, pays dans lesquels ils réalisaient des copies extrêmement réalistes d'œuvres bien connues pour ensuite les revendre via des salles de ventes complices en Italie. Ces salles complices faisaient participer ces fausses œuvres à des expositions et leur apposaient des cachets d'authenticité qui leur apportaient une plus grande crédibilité.