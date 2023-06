La Russie enquête sur une éventuelle implication occidentale dans la rébellion de Wagner

Les services de renseignement russes cherchent à savoir si des agences occidentales ont été impliquées dans la rébellion du groupe Wagner, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une interview télévisée, sans donner plus de détails.

M. Lavrov a indiqué que, dimanche, des diplomates américains avaient assuré aux Russes qu'ils n'étaient pas impliqués dans cette mutinerie. Ils auraient notamment exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité de l'arsenal nucléaire russe. Les représentants américains ont ajouté que cette rébellion est une "affaire interne à la Russie".

Entre vendredi soir et samedi soir, le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, dont les hommes combattent aux côtés de l'armée régulière russe en Ukraine, a mené une spectaculaire rébellion armée sur le sol russe qui avait pour but de faire tomber le commandement militaire avec qui il est en conflit ouvert depuis plusieurs mois. Mais après un accord inattendu passé samedi soir entre M. Prigojine et le Kremlin, avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko comme intermédiaire, l'homme d'affaires a annoncé la fin de son opération.