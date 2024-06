La Russie entame des manœuvres navales dans le Pacifique

La Russie a entamé mardi des manœuvres navales dans le Pacifique, avec notamment des exercices de lutte anti-sous-marine et de lutte contre des frappes aériennes, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Cette annonce intervient alors que le président russe Vladimir Poutine est attendu mardi en visite en Corée du Nord pour sceller un partenariat stratégique entre Moscou et Pyongyang, liés par les liens "indéfectibles de frères d'armes" selon le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Les manœuvres impliquant environ 40 navires, vedettes et bateaux, ainsi qu'une vingtaine d'avions et d'hélicoptères "vont durer du 18 au 28 juin dans les eaux du Pacifique, des mers du Japon et d'Okhotsk", dans l'Extrême-Orient russe, a précisé le ministère russe de la Défense.