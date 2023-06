La Russie, "une menace militaire directe", selon Prague

Un haut responsable du ministère tchèque des Affaires étrangères a déclaré jeudi que la Russie représentait "une menace militaire directe" pour la République tchèque et ses alliés d'Europe de l'est au sein de l'Otan alors que l'invasion de l'Ukraine se poursuit.

Des secteurs qui étaient jusque-là perçus comme peu exposés "prennent de plus en plus compte de la sécurité", a souligné M. Povejsil, citant les sciences et la recherche, cibles de cyberattaques et d'opérations d'espionnage.

Il a souligné la nécessité d'accroitre la prise de conscience concernant ces menaces au sein de la population.

Selon le document adopté mercredi, la République doit se préparer "à la possibilité qu'elle devienne partie prenante d'un conflit armé".