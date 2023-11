La Slovaquie poursuit ses contrôles à la frontière hongroise

Le gouvernement slovaque a décidé jeudi de poursuivre ses contrôles à la frontière avec lanationalistesqu'au 23 novembre. Ces contrôles avaient été établis début octobre et devaient normalement prendre fin vendredi.

Le gouvernement polonais a annoncé jeudi la prolongation jusqu'au 22 novembre des contrôles aux frontières mis en place début octobre pour lutter contre l'immigration clandestine via son voisin slovaque, emboîtant ainsi le pas à la République tchèque qui a pris la même décision mercredi.

Le gouvernement à Bratislava avait pris cette décision, après des mesures similaires établies par ses voisins polonais et tchèques, aux frontières avec la Slovaquie.

Cette mesure avait été introduite le 4 octobre, initialement pour dix jours, en Pologne, en République tchèque ainsi qu'en Autriche. Les trois pays avaient ensuite prolongé une première fois ce dispositif, jusqu'à ce jeudi 2 novembre.

Depuis un mois, "ces contrôles ont donné des résultats", et ont poussé les autorités slovaques à "agir", a commenté jeudi sur la radio publique polonaise le vice-ministre de l'Intérieur polonais Maciej Wasik.

La Slovaquie a récemment connu une augmentation du nombre de migrants venant en grande partie de Serbie via la Hongrie et se dirigeant vers les pays plus riches d'Europe de l'ouest.