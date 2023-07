Le Britannique Jim Skea élu président du Giec pour une décennie climatique charnière

Le Giec, créé en 1988, s'est historiquement focalisé sur la mesure du réchauffement de la planète et ses causes, mais ses derniers rapports se sont penchés sur les solutions et l'adaptation au dérèglement climatique, un domaine que le groupe devrait approfondir dans le cycle qui s'ouvre.

"En tant que président", a déclaré Jim Skea, "j'ai trois priorités: améliorer l'inclusivité et la diversité, protéger l'intégrité scientifique et la pertinence politique des rapports d'évaluation du Giec" et "maximiser la portée et l'impact" de son travail "au travers d'engagements avec les décideurs politiques et les autres parties prenantes".

C'est "maintenant ou jamais", avait-il déclaré plus tôt cette année, si l'humanité veut se conformer aux objectifs de l'accord de Paris de limiter le réchauffement bien en-dessous de 2°C et si possible sous 1,5°C.

Dans une interview au site Climatica avant l'élection, M. Skea s'est déclaré "génétiquement optimiste" et a souligné que l'humanité avait encore le pouvoir d'influer sur la trajectoire future du réchauffement.

"Les défis sont énormes, mais l'essentiel est de ne pas être paralysé dans l'inaction par un sentiment de désespoir", a-t-il souligné.

- "Refermer la parenthèse du 1,5 °C" -

Selon Olivier Boucher, climatologue de l’Institut français Pierre-Simon-Laplace, "le prochain président et les coprésidents des groupes de travail vont devoir refermer la parenthèse du +1,5°C. Cet objectif n'est désormais plus possible, en fait je pense qu'il ne l’a jamais été".

Pour lui, "le Giec va vraiment devoir changer son discours et s'attaquer beaucoup plus aux scénarios de dépassement" des objectifs de l'accord de Paris, qui vont nécessiter d'accélérer les réductions d’émissions et de plus gros efforts d'adaptation.

Le réchauffement planétaire est déjà quasiment à 1,2°C par rapport à la seconde moitié du XIXe siècle, et le dépassement du 1,5°C est désormais très probable dans les années 2030-2035, même temporairement, selon le dernier rapport de synthèse du Giec, publié en mars au terme de son 6e cycle d'évaluation entamé en 2015.

La durée du 7e cycle n'a pas encore été formellement décidée, mais chaque cycle du Giec dure entre 5 et 7 ans, durant lesquels il publie plusieurs rapports principaux qui, dans un processus strict de validation scientifique par les pairs, synthétisent les travaux du monde entier dans plusieurs disciplines sur le réchauffement climatique, ses impacts et les options pour le limiter.

Ils sont accompagnés de plusieurs rapports thématiques et d’un "résumé à l'intention des décideurs", synthèse des connaissances scientifiques censée être accessible à un public non spécialisé.