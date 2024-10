Le chancelier allemand Olaf Scholz promet 1,4 milliard d'euros en armes à Kiev

Le nouveau paquet d'aide comprend des systèmes antiaériens, de l'artillerie et des drones. "L'Allemagne est déterminée à rester aux côtés de l'Ukraine", a souligné le chancelier.

Le président ukrainien a remercié M. Scholz. "L'Allemagne a aidé notre pays plus que les autres en matière de défense antiaérienne", a-t-il déclaré. "C'est un fait. Elle a sauvé des milliers de vies ukrainiennes et elle nous offre la protection de nos villes et villages contre la terreur russe."

Volodymyr Zelensky va profiter de sa visite à Berlin pour présenter son plan de victoire contre la Russie au chancelier.