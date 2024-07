Le corps sans vie de l'animateur scout disparu à Vielsalm a été retrouvé

Les secours avaient été prévenus vers 4h30 qu'un jeune était tombé dans le lac.

Les pompiers, présents avec deux drones ainsi qu'une dizaine de pompiers de la zone Luxembourg et six de la zone DG (communauté germanophone), et les services de police ont mené en fin de nuit et en matinée des recherches sur l'ensemble des berges et autour du lac, sans trouver trace de la personne disparue. La protection civile est venue en renfort plus tard dans la journée. Le corps a été découvert en début d'après-midi.

La victime était née en 1998 et était originaire de Louvain. Les jeunes animateurs revenaient des festivités de la fête nationale à Vielsalm. Les chefs étaient en post-camp, et plus aucun animé n'était sous leur responsabilité, a précisé la fédération Scouts en Gidsen Vlaanderen.