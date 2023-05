Le couronnement de Charles? Une "énorme opportunité" pour les pro-République

Il prévoit plutôt d'assister au couronnement du roi avec un t-shirt jaune cinglé d'un provocateur "Abolish The Monarchy".

Ce Britannique de 40 ans compte participer dans une semaine à sa première manifestation avec "Republic", un groupe qui milite pour l'abolition de la monarchie - une institution "dépassée et non démocratique" selon lui - et l'instauration d'une république parlementaire au Royaume-Uni.

Graham Smith, le président du mouvement, ne s'en cache pas: le couronnement en grande pompe d'un roi peu populaire, en pleine crise du coût de la vie, est "une énorme opportunité" pour être entendu.

S'appuyant sur des sondages récents, il évoque auprès des journalistes un "tournant": les dons de sympathisants sont en forte hausse, le terrain "est plus fertile" et les gens "plus disposés à écouter" les idées longtemps inaudibles que son mouvement porte depuis 40 ans.