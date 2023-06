Le Louvre accueille les chefs-d'oeuvre du musée napolitain Capodimonte

Le musée du Louvre accueille à partir de mercredi des chefs-d'oeuvre du musée napolitain Capodimonte, devenant l'hôte pendant six mois, avec ses propres collections, de la plus importante exposition au monde consacrée à la Renaissance italienne.

Ajoutées aux centaines d'oeuvres déjà présentes dans les collections du musée du Louvre, elle offre aux visiteurs un concentré du meilleur de la peinture italienne du XVe au XVIIe siècle.

Y sont présentés les plus beaux portraits produits entre Venise, Rome et Florence, entre 1515 et 1535 aux côtés de nus remarquables et de chefs-d'oeuvre spectaculaires de Caravage, Masaccio, Bellini, Ribera ou Mazzola, dit Parmigianino, mais aussi du Titien, de Carrache ou de Reni.

Le visiteur passe du plus grand maniérisme italien et ses nuances de verts et de rouges aux clairs-obscurs et au réalisme subversif du Caravage ou à la violence paroxistique du baroque napolitain, comme "Judith décapitant Holopherne" d'Artemisia Gentileschi, femme peintre remise à l'honneur par certains musées, historiennes de l'art et médias, au cours des dernières années.