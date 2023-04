Le ministre de la Défense chinois "déterminé" à coopérer davantage avec l'armée russe

La visite intervient alors que les Occidentaux, alliés de Kiev, craignent que Pékin livre des armes à la Russie pour nourrir son effort de guerre en Ukraine. Pékin dément avoir l'intention de fournir son partenaire russe en armements.

Cette visite à Moscou vise à "démontrer au monde extérieur" la "ferme détermination à renforcer la coopération stratégique entre les forces armées chinoises et russes", a cependant déclaré Li Shangfu. Il a promis de "promouvoir la coopération militaire et technique ainsi que le commerce militaire entre la Russie et la Chine" et de les "porter à un nouveau niveau".