Le ministre russe de la Défense menace d'utiliser des bombes à fragmentation en Ukraine

Le ministre affirme que la Russie n'a encore jamais utilisé de tels armements dans le cadre de sa campagne militaire. Ce type de munitions est interdit par la plupart des pays du monde, à l'exception de la Russie, l'Ukraine et les États-Unis.

"Les bombes à fragmentation russes sont beaucoup plus efficaces que celles des États-Unis et sont disponibles dans une gamme plus large et plus diversifiée", a-t-il ajouté.