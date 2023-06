Le niveau d'eau du barrage de Kakhovka baisse de 16 cm par heure, selon son exploitant

Ihor Syrota, directeur général d'Ukrgidroenergo, a déclaré que la centrale hydroélectrique était irréparable. Vers 11h00, heure locale, (10h00 en Belgique), 16 vannes, une écluse et plusieurs bâtiments avaient été détruits. Selon l'exploitant, cela ne causera toutefois pas d'effets immédiats sur l'approvisionnement en électricité dans le pays.

La centrale nucléaire de Zaporija, située à 150 kilomètres en amont du barrage hydroélectrique, et qui reçoit de l'eau de son réservoir pour refroidir ses réacteurs, ne serait pas non plus en danger direct, selon l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA).