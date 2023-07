Le nouveau président letton Edgars Rinkevics prête serment

La Lettonie, membre de l'Union européenne et de l'Otan, borde la mer Baltique et partage une frontière commune avec la Russie et avec le Bélarus, l'allié de Moscou dans sa guerre en Ukraine.

En termes de politique étrangère et de sécurité, la politique lettonne restera inchangée. Cela comprend la volonté de contribuer à une UE et à une Alliance atlantique fortes et au soutien à l'Ukraine, a déclaré le nouveau chef de l'État.

"La guerre de la Russie et le génocide en Ukraine ont créé une nouvelle et dure réalité. Le monde, l'Europe et notre région sont menacés par la Russie impériale et le régime du (président bélarusse Alexandre) Loukachenko", a ajouté M. Rinkevics.