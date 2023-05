Le pape exige plus d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles

Il a cité en particulier les inégalités en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, où les victimes ne bénéficient pas de la même aide que dans les pays de l'hémisphère nord et où les programmes de formation du clergé sont insuffisants.

"Il n'est pas normal que les régions les plus prospères du monde disposent de programmes de prévention bien structurés et bien financés, où les victimes et leurs familles sont respectées alors que dans d'autres parties du monde, les victimes souffrent en silence, peut-être rejetées ou stigmatisées lorsqu'elles tentent de se manifester pour raconter les agressions qu'elles ont subies", a-t-il souligné.