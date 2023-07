Le pape François condamne le Coran autodafé

Le pape François a condamné le Coran autodafé en Suède et exprimé sa "colère et son dégoût" vis-à-vis de cet incident, où deux hommes ont brûlé plusieurs pages d'une copie du livre sacré musulman à Stockholm.

"Je suis dégouté et en colère", a-t-il indiqué dans une interview accordée au journal émirati "al-Ittihad". "Tout livre considéré comme sacré doit être respecté pour ceux qui y croient et la liberté d'expression ne doit jamais être utilisée comme une excuse pour mépriser les autres", a-t-il encore expliqué. "Permettre cela est rejeté et condamné."

Deux hommes ont pris part à une démonstration dans la capitale suédoise pour brûler le Coran mercredi dernier, le premier jour des vacances de l'Eid al-Adha, une des fêtes les plus importantes pour les musulmans.