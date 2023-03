Le plus grand port d'Allemagne fermé en raison d'une grève

Il s'agit plus précisément des navires d'une longueur d'au moins 90 mètres et d'une largeur de 13 mètres ou plus et qui doivent être pris en charge par des bateaux qui ne naviguent pas en raison de la grève.

Les actions ont été organisées par le syndicat ver.di pour renforcer les demandes d'une meilleure offre salariale. Elles s'inscrivent dans une série de grèves dans le secteur public allemand, qui ont également touché les secteurs de la santé, de l'éducation et des transports.