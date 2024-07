Le programme de futur avion de combat de Londres, Tokyo et Rome en vitesse de croisière

JUSTIN TALLIS

C'est l'un des deux programmes de futur avion de combat en Europe: le GCAP porté par Londres, Rome mais aussi Tokyo progresse à un "rythme phénoménal", selon ses promoteurs qui espèrent bien coiffer au poteau le projet concurrent porté par Paris, Berlin et Madrid.

Le britannique BAE Systems, l'italien Leonardo et le japonais Mitsubishi Heavy Industries, les trois industriels responsables de son développement, ont présenté au salon de Farnborough une maquette à l'échelle 1 de ce à quoi ressemblera l'avion: un énorme appareil à double empennage en forme de V, bien plus massif que les F-2 japonais et les Eurofighter italiens et britanniques qu'il sera amené à remplacer.