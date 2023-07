Les armes occidentales "n'aident pas" l'Ukraine sur le front, selon Poutine

"Aujourd'hui, il est évident que les parrains occidentaux du régime de Kiev sont clairement déçus des résultats de la soi-disant contre-offensive que les autorités ukrainiennes ont proclamée bruyamment pendant ces derniers mois", a affirmé Vladimir Poutine durant une réunion de son Conseil de sécurité retransmise à la télévision.

"Aucun résultat, en tout cas pour l'instant. Les ressources colossales qui ont été +injectées+ dans le régime de Kiev n'aident pas, et les livraisons d'armes occidentales, de chars, d'artillerie et de missiles non plus", a-t-il ajouté.