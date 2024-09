Les contrôles frontaliers auront un coût pour l'économie allemande, selon une étude

En raison de ces contrôles, le commerce "pourrait perdre jusqu'à 1,1 milliard d'euros par an" et ainsi les risques de récession "pourraient encore s'intensifier" avec, au pire, une perte économique de 11,5 milliards d'euros en termes de Produit intérieur brut (PIB), selon Jasmin Gröschl, économiste chez l'assureur crédit Allianz Trade et co-auteur de l'étude.

Les contrôles aléatoires aux neuf frontières du pays, rétablis pour six mois, peuvent rallonger les temps de trajet de 20 minutes en Allemagne, un pays de transit majeur au sein de l'espace Schengen, explique l'étude.