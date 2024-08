Les gardes-côtes grecs secourent 245 migrants au sud de la Crête

Cinq hommes soupçonnés d'avoir agi comme passeurs ont été interpellés.

La plupart des exilés ont été emmenés vers l'ile de Gavdos, à 20 milles nautiques des côtes crétoises, selon ERT. La petite ile, qui ne compte qu'une centaine d'habitants, ne dispose toutefois pas d'infrastructures suffisantes pour un tel accueil. Les personnes secourues ont donc été transférées vers la Crête.

Selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés, 2.482 migrants sont déjà arrivés en Crête cette année. De manière plus globale, près de 25.000 exilés ont rejoint la Grèce via la mer et 4.000 via les terres en 2024.