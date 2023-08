Les JMJ s'ouvrent à Lisbonne à la veille de l'arrivée du pape

Autour de la colline surplombant le vieux Lisbonne et l'estuaire du Tage où se tiendra la première grande cérémonie de ces JMJ, reportées d'un an à cause de la pandémie de Covid-19, la police a bouclé plusieurs rues et stations de métro pour permettre aux jeunes catholiques d'y accéder à pied.

"C'est un événement unique par son échelle", avait commenté la veille le cardinal-patriarche de Lisbonne et plus haut prélat de l'Église portugaise, Manuel Clemente, en rappelant que le nombre de pèlerins attendus représente un dixième de la population portugaise de 10 millions d'habitants.

Mobilisant 16.000 membres des forces de l'ordre et des secours, les JMJ et la visite papale de cinq jours, qui se termineront dimanche avec une grande messe sur le site d'une ancienne décharge situé en proche banlieue, représentent "le plus grand événement international" jamais organisé au Portugal, selon le Premier ministre Antonio Costa.