Les recommandations du CIO non suivies par les organisateurs des Jeux Européens à Cracovie

Après ceux de Bakou en 2015 et Minsk en 2019, ces Jeux Européens de 2023 vont accueillir des délégations de près de 50 pays qui concourront dans 25 sports. Pour certaines disciplines, ces Jeux Européens permettent d'engranger des points en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les athlètes russes et bélarusses restent exclus de la troisième édition du 21 juin au 2 juillet en Pologne, ont-ils expliqué mercredi gardant leur ligne de conduite établie depuis le mois d'octobre dernier.

Mardi, le CIO a recommandé la réintégration des sportifs russes et bélarusses aux compétitions internationales, sous bannière neutre et "à titre individuel", pour peu qu'ils n'aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine. La commission exécutive du l'instance olympique décidera cependant "au moment approprié" de leur éventuelle participation aux JO 2024 de Paris, que l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes menacent de boycotter en cas de présence russe.

Des recommandations qui ont soulevé un tollé, notamment de la part des pays baltes, outrés par la position du CIO. L'émoi a été très fort en Pologne fermement opposée à un retour des sportifs Russes.

"Que s'est-il passé de positif du côté de la Russie pour que ses sportifs participent à des compétitions!! Depuis Boutcha, Irpin, Gostomel!! Depuis les bombardements quotidiens des sites civils!! C'est un jour de honte pour le CIO!!", avait écrit mardi Piotr Wawrzyk, vice-ministre des Affaires étrangères sur Twitter.