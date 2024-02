L’Europe dispose-t-elle des leviers pour répondre aux agriculteurs ? L'analyse de Martin Buxant

Face à la mobilisation du monde agricole, l'Europe est-elle organisée pour répondre rapidement à des crises de ce genre? Martin Buxant, référent politique de RTL info, s'est exprimé sur cette situation.

"Alors, la réponse la plus simple a vous donner, ce serait non. L’Europe, c’est 27 pays membres, c’est 3 institutions qui décident : le conseil des ministres, le parlement européen et la Commission européenne, chacun a ses propres priorités, parfois même son propre agenda, c’est un paquebot, ça bouge, ça tourne lentement. Maintenant, l’Histoire récente a montré que dans la crise, l’Europe pouvait changer de braquet et avancer plus vite – on l’a vu avec les vaccins durant le covid et on l’a vu avec la fourniture d’armes et de munitions lors de la guerre en Ukraine. Donc, quand les circonstances l’imposent, lorsque nécessité fait loi, comme on dit, lorsque les leaders font taire leurs divergences, alors l’Europe peut œuvrer rapidement pour sortir d’une crise. Un point va dans ce sens : c’est la France qui est heurtée de plein fouet par la détresse de ses agriculteurs, la France, c’est le grand pays de l’Union européenne avec l’Allemagne et quand la France demande quelque chose, en général, le reste de l’Europe l’écoute."