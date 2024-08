L'intercommunale Idelux condamnée à 36.000 euros d'amende pour un accident survenu en 2016

L'homme effectuait des réparations sur une presse à balles lorsque sa main droite et l'avant de son bras gauche ont été déchiquetés par les lames de la machine. Le travailleur avait activé le mode manuel de la presse pour pouvoir procéder aux opérations requises, mais un autre ouvrier avait réenclenché la machine alors que le sexagénaire se trouvait toujours à l'intérieur.

Mardi, le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne a reconnu l'intercommunale ainsi que plusieurs préposés coupables de coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance et de précaution. On leur reproche notamment l'absence d'équipements de sécurité et le non-respect de certaines consignes.