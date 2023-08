A Lisbonne pour les JMJ, le pape rencontre des victimes de pédocriminalité dans l'Eglise

"La rencontre s'est tenue dans une ambiance d'écoute intense et a duré plus d'une heure", a précisé le Saint Siège dans un bref communiqué.

Un peu plus tôt, au premier jour d'un déplacement de cinq jours au Portugal, le souverain pontife avait évoqué devant sa hiérarchie ecclésiastique "la déception et la colère que certains ressentent à l'égard de l'Eglise, parfois à cause de notre mauvais témoignage et des scandales qui en ont défiguré le visage".

Selon lui, ces scandales "appellent à une purification humble et constante, en partant du cri de douleur des victimes, toujours à accueillir et à écouter".

Dans un rapport remis en février, une commission d'experts indépendants mandatée par les évêques portugais avait établi qu'au moins 4.815 mineurs ont été victimes de violences sexuelles dans un contexte religieux depuis 1950, des actes dissimulés par la hiérarchie catholique de façon "systémique".