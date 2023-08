A Londres, les sans-abris sont de plus en plus nombreux

Conséquence des crises du coût de la vie et du logement au Royaume-Uni, de plus en plus de personnes se retrouvent obligées de dormir dans les rues de Londres et les associations appellent le gouvernement à "s'attaquer aux causes profondes" du problème.

Selon une base de donnée financée par la mairie de Londres, 3.272 personnes - en grande majorité des hommes et pour moitié des Britanniques - ont été recensées dormant dans la rue sur la période avril-juin 2023, soit 9% de plus que sur la même période l'année dernière.