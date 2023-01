Londres présente son plan pour la croissance dans un Royaume-Uni en crise

Le ministre des Finances britannique a présenté vendredi un plan de croissance pour l'économie du Royaume-Uni gardant la priorité sur la lutte contre l'inflation malgré les appels aux baisses d'impôts, mollement accueilli par les milieux d'affaires.

Fustigeant le "déclinisme" dans un Royaume-Uni au bord de la récession, Jeremy Hunt a exposé une stratégie de long terme focalisée sur les énergies vertes, les biotechnologies, les infrastructures, le numérique ou les industries créatives.

Balayant les appels aux baisses d'impôts venus de son propre camp conservateur, le Chancelier de l'Echiquier a affirmé que dans un contexte d'envolée des prix et de crise du coût de la vie, la "meilleure baisse d'impôts (était) une baisse d'inflation".

L'inflation atteignait 10,5% en décembre au Royaume-Uni.

En septembre et en octobre, l'éphémère gouvernement de Liz Truss avait publié un budget prévoyant des coupes d'impôts massives et des aides colossales à l'énergie, qui avait secoué les marchés, provoqué une envolée des taux d'emprunt et forcé la Banque d'Angleterre à intervenir.

M. Hunt avait dit en présentant son dernier budget mi-novembre, sur la base de prévisions de l'organisme public OBR, que le pays était déjà entré en récession.