Londres prudent sur l'offensive annoncée de Kiev contre les troupes russes

"Nous devons être réalistes. C'est le monde réel, pas un film d'Hollywood", a-t-il ajouté en disant par ailleurs s'attendre à "une escalade verbale" du président russe Vladimir Poutine.

Kiev assure depuis des mois se préparer à mener une vaste offensive "de printemps" contre les troupes russes dans les territoires occupés dans l'est et le sud du pays, et réclamé pour ce faire plus d'aide militaire aux Occidentaux.

La Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022. Les forces ukrainiennes ont repoussé une tentative de s'emparer de Kiev mais les combats se sont depuis enlisés.