Londres souhaite élargir sa coopération de défense avec les partenaires européens

"Je pense que nous devons être très inquiets au sujet de la guerre de puissance qui se déroule actuellement, et cela signifie que nous devons faire plus en termes de capacité militaire industrielle de l'Europe", a affirmé M. Lammy à l'agence de presse allemande dpa, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu à New York. "Quand vous pensez à la défense européenne, je pense qu'un partenariat entre le Royaume-Uni et l'Allemagne est central, de même qu'avec les collègues français et les pays baltes", a poursuivi le ministre britannique.

"Nous devons être très inquiets aussi de la cyberguerre qui est menée actuellement", a ajouté M. Lammy, soulignant que la désinformation "sape nos démocraties".