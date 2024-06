L'Onu inquiète du "scepticisme croissant" sur l'aide internationale

"J'observe avec une grande inquiétude le scepticisme croissant et la polémique sur la coopération internationale", a déclaré Achim Steiner, chef du PNUD, dans un entretien à l'AFP en marge de la conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine qui s'est tenue mardi et mercredi à Berlin.

L'Europe et les Etats-Unis sont de plus en plus confrontés à ces polémiques sur l'utilité de l'aide internationale, a-t-il estimé.