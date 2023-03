Lufthansa "est de retour" après le trou d'air lié au Covid

Le géant aérien allemand Lufthansa a renoué avec les bénéfices en 2022, porté par une forte reprise des vols après deux années plombées par les répercussions de la pandémie de Covid-19.

Le bénéfice net, également soutenu par les résultats records dans le fret et la maintenance, est ressorti à 791 millions d'euros l'an dernier, contre une perte de 2,19 milliards d'euros un an plus tôt.

Indicateur clé, le résultat d'exploitation ajusté, atteint 1,51 milliard d'euros, en attendant une "amélioration significative" en 2023.

Les ventes totales ont elles quasiment doublé sur un an, à 32,8 milliards d'euros.

"Lufthansa est de retour", avec un "redressement financier sans précédent" opéré en un an, s'est félicité Carsten Spohr, PDG de l'entreprise, dont le mandat a été prolongé jeudi de 5 ans pour le laisser aux commandes jusqu'en 2028. Les concurrents Air France-KLM et IAG, maison mère britannique des compagnies British Airways et Iberia sont aussi revenus dans le vert après les répercussions du Covid.

L'Etat allemand, entré à hauteur de 20% en 2020 dans le capital de Lufthansa lors d'un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros face à la crise sanitaire, a revendu toutes ses parts en septembre. - Prix des billets - La performance de l'an dernier a été obtenue malgré "l'inflation des charges", selon le communiqué, avec l'augmentation du coût du kérosène depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le rebond n'a pas été sans accroc: des goulots d'étranglement mondiaux dans l'industrie du transport aérien l'été dernier ont conduit à l'annulation de milliers de vols. Nombre de voyageurs se sont aussi plaints chez Lufthansa de retards ou de valises perdues. Si le groupe affiche un confortable bénéfice, il le doit aux performances opérationnelles records de ses filiales Lufthansa Cargo (1,6 milliard d'euros) dans le fret et Lufthansa Technik (511 millions d'euros) dans l'entretien des avions. L'activité passagers du premier groupe aérien européen - qui compte à côté de Lufthansa les compagnies aériennes Austrian, Swiss, Eurowings et Brussels Airlines - a dégagé une perte opérationnelle ajustée de 300 millions d'euros, plombée par le début d'année 2022.