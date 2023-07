L'Ukraine déplace son Noël au 25 décembre

"Le peuple ukrainien a longtemps été soumis à l'idéologie russe dans presque tous les domaines de la vie, y compris le calendrier julien et la célébration de Noël le 7 janvier", indique la notice explicative du texte voté par les députés mi-juillet.

Or, poursuit le texte, "la puissante renaissance de la nation ukrainienne se poursuit. La lutte continue et fructueuse pour son identité contribue à la prise de conscience et au désir de chaque Ukrainien de vivre sa propre vie, avec ses propres traditions, ses propres fêtes".