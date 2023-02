L'Ukraine utilise plus de munitions que l'Otan n'en produit, avertit Stoltenberg

Les force ukrainiennes consomment une quantité de munitions largement supérieure à la production des Etats membres de l'Otan qui doivent impérativement augmenter leurs capacités, a averti lundi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg.

"Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse à la veille d'une réunion des ministres de la Défense des pays de l'Otan.

"Cela met nos industries de défense sous pression", a ajouté M. Stoltenberg.

"Oui, nous avons un problème, oui, c’est un défi", a-t-il reconnu, tout en soulignant que l'Alliance avait commencé à agir, évoquant à la fois l’augmentation des capacités à court terme – avec le travail le week-end par exemple - mais aussi, sur le moyen terme, des investissements dans les capacités de production.

Le ministre Ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov participera aux deux réunions et fera part aux alliés des besoins des forces ukrainiennes, a précisé M. Stoltenberg.

La fourniture d'avions de combat sera discutée, a-t-il poursuivi. Mais "cela prendra du temps et les priorités à court terme sont les munitions et des armements promis avec du carburant et des pièces détachées", a insisté le secrétaire général de l'Otan.