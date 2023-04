Macron en Chine pour parler d'Ukraine et "réengager" le dialogue

En raison de sa proximité avec la Russie, "la Chine est le seul pays au monde en mesure d'avoir un impact immédiat et radical sur le conflit, dans un sens ou dans l'autre", a estimé l'Elysée avant cette visite d'Etat de trois jours du président français.

Et, côté occidental, Emmanuel Macron est, selon son entourage, l'un des rares chefs d'Etat qui "peuvent discuter six, sept heures" avec le président chinois Xi Jinping pour plaider la cause de la paix.

Alors qu'un parfum de guerre froide enveloppe la compétition entre la Chine et les Etats-Unis, les Français assument de porter une "autre voie", moins hostile que les Américains, dans la relation avec le géant asiatique.

Forte de ce postulat, la France espérait encore récemment convaincre le numéro un chinois de jouer "un rôle de médiation" pour pousser son homologue russe Vladimir Poutine vers une issue négociée. D'autant que Pékin n'a jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine déclenchée en février 2022.