Manifestation monstre à Madrid pour défendre le système de santé public

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dimanche à Madrid lors d'une nouvelle manifestation de défense du système de santé public dans la région-capitale espagnole, miné depuis des mois par le manque d'effectifs et de moyens.

Les manifestants, parmi lesquels de nombreux soignants, se sont retrouvés au son des tambours et des sifflets dans différents points de la capitale avant de converger vers la mairie, autour de banderoles proclamant: "La santé ne se vend pas, elle se défend", a constaté l'AFP.

Au nombre de 250.000 selon la préfecture, et de près d'un million selon les organisateurs, ils ont réclamé "plus de moyens" au gouvernement régional de Madrid et à sa présidente Isabel Diaz Ayuso, accusée de favoriser les prestataires privés au détriment du service public.

"En Espagne, le système de santé public était très bon. Mais ces dernières années, il s'est fortement dégradé, surtout depuis la pandémie", constate Ana Santamaria, une habitante de Madrid venue défiler avec une amie, Susana Bardillo.

"Pour obtenir un rendez-vous, il faut désormais attendre des semaines. Du coup, les gens filent aux urgences, qui sont complètement débordées", abonde cette dernière. Ce système "maltraite les professionnels, et maltraite les patients", dénonce-t-elle.