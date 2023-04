Menacée de boycott, la vodka Absolut arrête ses exportations vers la Russie

The Absolut Company, qui produit une des vodkas les plus vendues dans le monde, "a décidé d'interrompre l'exportation de sa marque en Russie" et ce "à effet immédiat", indique l'entreprise dans un communiqué, invoquant le besoin de protéger ses employés et partenaires face aux "critiques massives sous toutes leurs formes".

Contacté par l'AFP, un porte-parole de Pernod Ricard a indiqué que la décision concernait "uniquement" Absolut, et pas les autres marques du géant français, numéro 2 mondial des spiritueux.