Mini-Europe accueille son 10 millionième visiteur

"Dix millions de visiteurs, ce sont aussi autant de sourires, de moments de joie et de découvertes toutes plus surprenantes les unes que les autres", a déclaré Thierry Meeus. "Nous mettons aujourd'hui notre 10 millionième visiteur à l'honneur, mais en réalité, nous l'avons fait avec chacun d'eux au cours de ces 34 dernières années."

Mme Höse, accompagnée de son ami Alexander Åberg, a été accueillie par Thierry Meeus, le directeur du parc. Ils se sont vu remettre un panier de spécialités belges (du chocolat, de la bière, une mascotte en peluche de Mini-Europe, etc.) et un souvenir réalisé spécialement par les maquettistes du parc.

Inauguré par le prince Philippe - entre-temps devenu roi - en 1989, le parc Mini-Europe a eu l'occasion de recevoir la visite de nombreuses personnalités telles que l'ancien président du Conseil européen Herman van Rompuy, l'ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene, mais aussi Dirk Frimout, Justine Henin, Leonardo Di Caprio, ou encore l'ancien ministre français de la Culture Jack Lang. La reine Fabiola avait, elle, pris l'habitude de s'y rendre chaque année, selon les gestionnaires du parc.

Installé au pied de l'Atomium, le parc Mini-Europe renferme quelque 350 maquettes (Big Ben, la Grand-Place de Bruxelles, la tour de Pise, etc.) et animations (l'éruption du Vésuve, la chute du mur de Berlin, la corrida de Séville, etc.).