Naples offre un musée à son ténor de légende, Enrico Caruso

Bien avant Luciano Pavarotti, c'est Caruso qui a représenté l'opéra italien dans le vaste monde, ouvrant le chemin de la musique accessible au plus grand nombre grâce à ses enregistrements prolifiques au moment de l'essor du gramophone.

Un siècle et demi après sa naissance, le ténor italien et légende de l'opéra Enrico Caruso est enfin célébré par sa ville natale de Naples, qui lui consacre un nouveau musée.

Né en 1873, le ténor et sa carrière internationale ont désormais l'honneur d'un petit musée situé dans le Palais royal de Naples, inauguré mercredi.

"C'est le plus grand ténor que le monde ait connu", assure la conservatrice Laura Valente. "Car au-delà de son grand talent et de sa voix extraordinaire, il a inventé une nouvelle façon de chanter et de s'exprimer sur scène, en ce sens comme Maria Callas", explique-t-elle à l'AFP.

Au cours de sa vie, Caruso a donné près de deux mille concerts et réalisé près de 250 enregistrements, faisant de lui une star médiatique reconnue dans le monde entier. Ses tournées l'ont mené de Saint-Pétersbourg à Mexico, de Buenos Aires à New York.