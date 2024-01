Nokia investit 360 millions d'euros dans ses activités de conception de puces en Allemagne

L'objectif principal du projet est de développer des puces pour les produits radio et optiques qui seront utilisés dans les futurs systèmes de communications mobiles 5G-Advanced et 6G.

Nokia espère que ces microprocesseurs nouvellement développés consommeront aussi peu d'énergie que possible afin d'atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne.

À cette fin, l'équipementier télécom finlandais travaille en étroite collaboration avec des instituts de recherche et des universités, a-t-il indiqué mercredi. Cette coopération sera renforcée par l'investissement et le financement à long terme de l'IPCEI.

Ce projet constitue une étape importante pour l'entreprise et pour l'avenir de l'industrie des télécommunications en Allemagne et en Europe, a souligné Eleftherios Papadopoulos, directeur de Nokia pour le marché allemand. "Il renforcera la compétitivité et la force d'innovation de l'Europe, en particulier dans le domaine de la microélectronique pour les technologies futures telles que la 6G et l'intelligence artificielle (IA)", a-t-il ainsi relevé.