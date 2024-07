Orban rencontre Poutine à Moscou pour parler Ukraine, tollé dans l'UE

"Je comprends que cette fois-ci, vous êtes venu non seulement en tant que partenaire de longue date, mais aussi en tant que président du Conseil" de l'UE, a dit M. Poutine.

"Je m'attends à ce que vous me fassiez part de votre position (sur l'Ukraine) et de celle des partenaires européens", a-t-il ajouté, alors que l'UE a d'ores et déjà dit que M. Orban n'avait pas de mandat européen.

Trois jours après son premier déplacement à Kiev depuis le début de l'offensive russe en février 2022, le dirigeant nationaliste hongrois s'est rendu à Moscou "dans le cadre de sa mission de paix", selon le gouvernement hongrois.

"Le nombre de pays qui peuvent parler aux deux camps de la guerre diminue. La Hongrie devient peu à peu le seul pays d'Europe à pouvoir parler à tout le monde", a dit M. Orban à M. Poutine.