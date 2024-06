Ouverture des bureaux de vote aux Pays-Bas, coup d'envoi des européennes

Les Pays-Bas, où les électeurs peuvent se rendre aux urnes depuis 7h30, lancent ce marathon électoral qui s'achèvera dimanche, jour de vote en Belgique, mais aussi en Allemagne et France, les deux plus grandes puissances économiques du bloc.

Près de deux ans et demi après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, et au moment où l'UE cherche dans la douleur à dégager les fonds pour renforcer son industrie de défense, 370 millions d'Européens sont appelés aux urnes dans un climat lourd. Les principaux pays de l'Union affirment faire l'objet d'attaques de désinformation russes.

Selon les enquêtes, le PPE devrait rester la première force politique, suivi des sociaux-démocrates.

L'enjeu est de savoir qui arrivera à la troisième position actuellement occupée par Renew Europe (comprenant le parti Renaissance d'Emmanuel Macron), donné en baisse et menacé par la poussée des deux groupes de droite radicale: les Conservateurs et réformistes européens (ECR) et Identité et démocratie (ID).