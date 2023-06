Paris en faveur de "sanctions rigoureuses" contre Wagner

La France a appelé mercredi les pays associés au groupe paramilitaire russe Wagner à s'en dissocier et s'est dit prête à imposer des sanctions supplémentaires pour les crimes que ce groupe est accusé de commettre sur ses théâtres d'opération.

"Nous continuerons à imposer des sanctions européennes rigoureuses pour ses actions en Ukraine comme en Afrique", a assuré Olivier Becht, ministre délégué au ministère des Affaires étrangères, interrogé au Sénat.

Wagner, qui a conduit une brève rébellion vendredi et samedi en Russie avant d'y renoncer et de voir son chef, Evguéni Prigojine, s'exiler au Bélarus voisin, est particulièrement actif en Afrique, notamment au Mali et en Centrafrique.