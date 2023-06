Parlement européen: la commission spéciale "Covid" appelle à laisser les écoles ouvertes

"Pour ce faire, des investissements supplémentaires sont indispensables, tant dans de bonnes infrastructures d'enseignement que dans le personnel, la numérisation et l'éducation au numérique", a souligné la présidente de cette commission, l'eurodéputée belge Kathleen Van Brempt (S&D, Vooruit).

Instituée il y a un peu plus d'un an, la commission "Covid" appelle la Commission européenne et les États membres à investir de manière plus structurelle dans les établissements de soins. "Il faut investir dans les capacités d'urgence. Il faut plus de personnel autour des lits, et les conditions de travail du personnel des soins de santé doivent être améliorées", insiste Mme Van Brempt.