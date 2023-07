"Plein soutien à l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie", dit M. De Croo

Les pays membres de l'Otan ont réussi, au cours des dix-sept derniers mois, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à maintenir un "équilibre très délicat", en soutenant Kiev sans entrer en guerre avec Moscou, a affirmé mercredi le Premier ministre belge Alexander De Croo, à l'entame du second jour du sommet de Vilnius.

"Nous soutenons pleinement l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie, mais nous ne pouvons pas devenir nous-mêmes partie (au conflit). Nous ne sommes pas nous-mêmes en guerre contre la Russie", a-t-il affirmé à l'agence Belga.

"Nous avons réussi à maintenir cet équilibre délicat. Si nous devions entrer en guerre avec la Russie, ce ne serait pas bon pour notre sécurité et ce ne serait pas bon non plus pour l'Ukraine.", a ajouté M. De Croo.