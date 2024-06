Plus de 800 bombes planantes larguées par la Russie en une semaine, selon Zelensky

La Russie a largué plus de 800 bombes planantes sur l'Ukraine au cours de cette dernière semaine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans une vidéo publiée dimanche, il appelle les pays occidentaux à accentuer leur aide en matière de défense aérienne.

Il a également publié une vidéo dans laquelle se succèdent des images des dégâts infligés par les bombardements russes dans les régions de Kherson, Dnipropetrovsk, Odessa et Zaporijjia.

Des frappes russes contre une ville de la région de Zaporijjia et des villages de la région de Donetsk, dans le sud et l'est de l'Ukraine, ont fait samedi onze morts, selon les autorités ukrainiennes.